Названа сфера, которой Китай уделяет особое внимание в сотрудничестве с РФ МИД КНР: Китай уделяет большое внимание сотрудничеству с РФ в сфере космонавтики

Фото: Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

Мао Нин

Власти КНР уделяют большое внимание сотрудничеству с Россией в сфере космонавтики, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин. По ее словам, которые приводит ТАСС, это стимулирует научно-технические инновации двух стран.

В последние годы Китай и Россия совместными усилиями осуществляют позитивное сотрудничество, в том числе по созданию международной научно-исследовательской станции на Луне. Это способствует социально-экономическому развитию двух стран и стимулирует их научно-технические инновации, — сказала дипломат.

Ранее стало известно, что среди поручений президента России Владимира Путина по итогам совещания с правительством есть указание к 15 июня выделить средства на развитие космической ядерной энергетики. Оно касается кабмина, Роскосмоса и Росатома. Рекомендовано обратить особое внимание на развитие имеющегося научно-технического задела в этой сфере.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков накануне заявил, что Россия намерена работать совместно с другими странами над тем, чтобы сохранить космос мирным и без ударных систем. Дипломат признал, что пространство используется в военных целях, однако из космоса ни для кого не должна исходить угроза.