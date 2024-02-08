Названа причина задымления на японской АЭС «Цуруга» NHK: к задымлению на японской АЭС «Цуруга» привело короткое замыкание

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К задымлению на остановленной японской атомной электростанции «Цуруга» привело короткое замыкание и последующее за ним возгорание в системе вентиляции, сообщает телеканал NHK. Отмечается, что пожар уже ликвидирован, пострадавших нет. Инцидент на радиационный фон не повлиял.

О задымлении в турбинном зале остановленного первого энергоблока японской АЭС в префектуре Фукуи стало известно утром 8 февраля. Работы по демонтажу на объекте ведутся с 2017 года.

Тем временем на другой японской АЭС — печально известной «Фукусима-1» — накануне произошла утечка радиоактивной воды. Это случилось на оборудовании по очистке воды от радионуклидов. Предполагается, что часть радиоактивной воды ушла в почву. Утечки воды с АЭС в море не выявлено.

Посольство Китая в Японии выразило обеспокоенность после случившегося. Китайские дипломаты призывают Токио провести подробные консультации со всеми заинтересованными сторонами и утилизировать радиоактивную воду с применением «безопасных и прозрачных методов». Пекин считает, что инцидент с утечкой радиоактивной воды на атомной электростанции выявил хаос и беспорядок, которые царят во внутреннем управлении оператора.