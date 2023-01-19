Названа причина сокращения населения Китая впервые за 60 лет Китаист Карнеев назвал политику «одна семья — один ребенок» причиной сокращения населения КНР

Фото: Ju Huanzong/Global Look Press

Население Китая сократилось впервые за 60 лет: население за год уменьшилось на 850 тысяч человек. The New York Times назвала это «демографическим кризисом». Правительство держит ситуацию на контроле: так, в стране ввели меры поддержки для стимулирования роста рождаемости. По мнению экспертов, на спад рождаемости повлияли переезды из деревень в города, повышение уровня жизни и пандемия коронавируса, пишет журнал «Компания». Руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Карнеев считает, что одним из факторов стала политика «одна семья — один ребенок», которая проводилась с 1979 года.

Когда эта концепция формировалась, Китай был аграрно-индустриальной страной, где 70–80% жителей проживало в деревне. Стремительный экономический прорыв произошел одновременно со стремительной урбанизацией, — пояснил китаист.

Политика «одна семья — один ребенок» появилась в 1979 году, когда в КНР признали, что люди перегружают земельные, водные и энергетические ресурсы, и власти на законодательном уровне ограничили рождаемость. Нарушителям грозили не только штрафы, составляющие от четырех до восьми среднегодовых доходов в регионе, но и, как утверждают некоторые правозащитники, принудительный аборт, а также стерилизация.

Специалист по китайской демографии Калифорнийского университета Ван Фен назвал это «переломным моментом в истории» — началом «долгосрочного и необратимого» сокращения населения Китая.

Ранее Китай уступил Индии первое место в рейтинге стран по численности населения. Согласно данным World Population Review, на конец 2022 года в Индии проживало 1,417 млрд человек — на 5 млн больше, чем в КНР.