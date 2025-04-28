Названа причина отправки войск КНДР на борьбу с ВСУ под Курском Военкор Рожин: армия КНДР получила под Курском ценный боевой опыт

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Одной из причин, по которой КНДР отправила свои войска на помощь российской армии в Курскую область, могло быть стремление получить ценный боевой опыт, сказал NEWS.ru военный обозреватель Борис Рожин. По его мнению, это позволит Пхеньяну, который не воевал с 1953 года, понять, как модернизировать армию.

Северная Корея, конечно же, рассчитывает получать выгоду от сотрудничества с нашей страной. В том числе это ценный боевой опыт, возможность обкатать свои силы в современной войне, выявить недостатки, которые можно будет устранить, посмотреть, какие новые технологии внедрить, – перечислил Борис Рожин.

Обозреватель отметил: корейцы сыграли немаловажную роль, помогли освободить сразу несколько населенных пунктов, что привело к ускорению хода боевых действий. Неслучайно президент Путин в понедельник выразил им благодарность, напомнил Рожин.

Некоторые утверждают, что на поле боя они были штурмовиками, а другая их часть работала только с дронами. Предположительно, они применялись и как пехота, и как спецназ. Само собой, солдаты КНДР обслуживали и привезенную с собой военную технику. Насколько известно, это были САУ, РСЗО, ОТКР, – подытожил Рожин.

Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что памятник бойцам из КНДР, участвовавшим в операции по освобождению Курской области от украинских формирований, скоро установят в Пхеньяне. Глава государства отметил, что предстоит принять «важные государственные меры» для «особого уважения» и заботы о семьях бойцов.