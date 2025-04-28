Названа причина бескорыстия КНДР в участии в освобождении Курской области Кореевед Ким: КНДР отправила войска под Курск из чувства солидарности с Россией

Фото: Kim Jae-Hwan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Руководство КНДР отправило войска на освобождение Курской области, исполняя Договор о стратегическом партнерстве с РФ и не думая при этом о своей прямой выгоде, заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Ким Ен Ун. По словам Кима, в Пхеньяне руководствовались чувством солидарности со своим союзником — Москвой.

КНДР не руководствуется соображениями прямой пользы. Просто союзная Россия нуждалась в помощи. Мы же подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. В нем сказано: если одна из сторон подвергнется внешней агрессии, другая сторона придет на помощь со всеми имеющимися средствами. Договор 4 декабря прошлого года вступил в действие. А перед этим украинские войска напали на Курскую область, на территорию России, — заявил Ким Ен Ун.

Востоковед также напомнил, что армия КНДР не воевала с 1953 года. Поэтому в Курской области она заодно впервые приобрела масштабный опыт ведения современных боевых действий. Эксперт не решился предположить, какой численности достигал отправленный контингент.

Южнокорейцы говорили про 11 тысяч, а украинцы — что до 50 тысяч. Со временем мы узнаем точные данные, — сказал Ким.

Ранее Северная Корея официально признала факт участия своих войск в боях в России на основании Договора о стратегическом партнерстве двух стран. Лидер страны Ким Чен Ын похвалил войска за успешное завершение операции по освобождению Курской области от ВСУ.