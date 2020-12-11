Названа новая возможная причина вспышки неизвестной болезни в Индии

https://static.news.ru/photo/00bce458-3c4b-11eb-821a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ashish Vaishnav/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти индийского штата Андхра-Прадеш, где зафиксирована вспышка тяжёлой неизвестной болезни, предполагают, что причиной состояния людей может быть отравление ртутью.

Как заявил министр правительства штата Джаганмохам Редди, специалисты Института питания обнаружили в рисе следы ртути, а также пестициды и остатки гербицидов в избыточных количествах в овощах. В крови заболевших, в свою очередь, найдены следовые количества фосфорорганических соединений, при этом путь их попадания в организмы пострадавших неизвестен, передаёт издание Hindustan Times.

11 декабря в городе Элуру, где произошла вспышка, зарегистрированы ещё четыре случая заболевания той же неизвестной болезнью, таким образом, общее число пострадавших достигло 613 человек, из которых 13 человек продолжают лечиться в больницах. Умерли трое пациентов, причиной двух летальных случаев могут быть сопутствующие хронические заболевания.

Редди признал, что точную причину болезни назвать невозможно до сих пор. Ранее в крови пациентов были обнаружены никель и свинец, но версия заражения от питьевой воды в целом исключена.

Тем не менее пробы воды в одном из районов Элуру выявили большое количество пестицидов, в тысячу раз превышающее норму, — добавил чиновник.

6 декабря в Индии зафиксирована вспышка неизвестного заболевания. Симптомами стали эпилепсия, внезапные обмороки, пена изо рта и дрожь. Иногда заболевание начинается с сильного головокружения. Местные СМИ при этом предполагали, что причиной заболевания в Индии могли стать токсичные хлорорганические соединения и небезопасные средства защиты от комаров. 10 декабря В Элуру отправились дополнительные бригады специалистов, задачей которых станет масштабный анализ продовольственных продуктов, в том числе молока, на продовольственном рынке в регионе, писал NEWS.ru.