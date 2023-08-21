Стало известно, когда воду с АЭС «Фукусима-1» начнут сливать в океан Очищенную от радиации воду начнут сливать с АЭС «Фукусима-1» в океан 24 августа

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Правительство Японии готовится начать 24 августа слив очищенной от радиации воды с аварийной АЭС «Фукусима-1» в океан, сообщает телерадиокомпания NHK. Соответствующее заявление сделает министр экономики, торговли и промышленности страны Ясутоси Нисимура 22 августа на пресс-конференции в Токио.

Правительство приступило к финальному этапу утверждения 24 августа в качестве даты начала слива в океан очищенной от радиации воды с аварийной АЭС «Фукусима-1», — сообщается в материале.

Ранее в Китае и России предупредили Японию о том, что при сбросе воды с «Фукусимы-1» в океан могут возникнуть проблемы технического характера. В сообщении, опубликованном на сайте МИД КНР, отмечалось, что данный прогноз составлен на основе положительного опыта стран в сфере ядерной безопасности.

В связи с планами Японии Роспотребнадзор усилил радиационный контроль за импортируемой продукцией. Ведомство также поручило территориальным органам ввести санитарно-карантинную проверку при ввозе в РФ рыбы, рыбных продуктов и морепродуктов из Японии.