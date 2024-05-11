Названо число жертв от захлестнувших Афганистан наводнений ООН: число жертв мощного наводнения в Афганистане превысило 300 человек

Число погибших жителей Афганистана в результате наводнений в провинции Баглан превысило 300 человек, стихия разрушила свыше тысячи домов, сообщило в своем Twitter-аккаунте (X) отделение Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН в Афганистане. Это стало одним из многих наводнений за последние несколько недель, вызванных продолжительными ливнями, отметили в ВПП. В организации добавили, что выжившим раздают витаминизированное печенье.

Внезапные наводнения опустошают Афганистан, в результате чего погибли более 300 человек в Баглане, разрушено более тысячи домов, — говорится в сообщении.

В начале мая стало известно о, по меньшей мере, 29 погибших в результате наводнения в штате Риу-Гранди-ду-Сул на юге Бразилии, еще 60 числятся пропавшими без вести. Стихийное бедствие было вызвано сильными дождями, которые обрушились на регион. Пострадали более 150 городов.

В Китае ранее произошло сильнейшее за последние 50 лет наводнение, в результате которого эвакуировали более 82 тысяч человек. Примерно 1,16 млн домохозяйств остались без электроснабжения из-за штормов, свыше 1000 школ были закрыты. Жертвами стали, предварительно, четыре человека.