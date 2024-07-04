НАТО хочет расширить сотрудничество сразу с четырьмя странами АТР NA: НАТО подпишет договоры с Австралией, Японией, Южной Кореей и Новой Зеландией

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НАТО планирует на саммите военно-политического блока в Вашингтоне заключить первый договор о расширении сотрудничества с Новой Зеландией, Японией, Австралией и Южной Кореей, сообщает Nikkei Asia. По данным журналистов, соглашение будет касаться партнерства в области борьбы с дезинформацией и кибербезопасности.

Документ уточнит рамки сотрудничества между НАТО и четырьмя странами, что позволит им реагировать на угрозы, включая кибербезопасность и дезинформацию, — говорится в публикации.

По сведениям журналистов, Североатлантический альянс хочет укрепить связи со странами Азиатско-Тихоокеанского региона в ответ на «растущие угрозы» со стороны России и Китая. При этом четыре указанных государства уже сотрудничают с НАТО. Однако соглашение должно будет очертить характер взаимодействия стран и военного блока. Сообщается, что Австралия, Япония Новая Зеландия и Южная Корея будут именоваться IP4 во время работы с Альянсом.

Ранее член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев сообщил, что Россия формирует новые части для сдерживания НАТО в Финляндии. Парламентарий подчеркнул, что Москва "шутить не собирается". Он также напомнил про участие Финляндии в войне на стороне гитлеровской Германии.