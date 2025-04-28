«Насмешка»: Сеул отреагировал на военное сотрудничество России и КНДР МО Южной Кореи назвало отправку военных КНДР в Россию нарушением Устава ООН

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Сеул считает отправку северокорейских военных на территорию России для участия в освобождении Курской области нарушением Устава ООН и Резолюции Совета Безопасности ООН, заявил представитель Министерства обороны Республики Корея Чон Ха Гю. Он назвал военное сотрудничество России и КНДР «насмешкой над международным правом», передает Younhap.

Отправка северокорейских войск, наряду с более широким военным сотрудничеством между Россией и Северной Кореей, представляет собой серьезное нарушение международных норм, включая Устав ООН и Резолюцию Совета Безопасности ООН, — сказал он.

Речь идет о Резолюции 1718 Совета Безопасности ООН. Это положение запрещает любые поставки КНДР вооружений и военных технологий, которые могут быть использованы в северокорейских программах по созданию оружия массового уничтожения.

Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил подразделения КНДР, принимавшие участие в разгроме Вооруженных сил Украины в Курской области. Глава государства указал на героизм, высокий уровень специальной подготовки и самоотверженности корейских солдат.

До этого лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что памятник бойцам из КНДР, участвовавшим в операции по освобождению Курской области от украинских формирований, скоро установят в Пхеньяне. По его словам, к могилам будут возложены цветы.