Население Кабула вышло на митинги с требованием выплатить людям зарплату

Движение «Талибан» (организация запрещена в России), несмотря на свои обещания, закрыло все банки и пункты обмена валют, и теперь граждане Афганистана не могут получать зарплату. Об этом сообщает Khaama press.
Работники банковской сферы Афганистана
Ранее сообщалось, что движение «Талибан» призвало всех жителей Кабула сдать оружие и транспортные средства, ранее принадлежавшие Вооружённым силам Афганистана. Официальные представители группировки дали недельный срок на выполнения их условий. Если у кого из простых афганцев найдут оружие или автотранспорт бывших государственных служб страны, то последуют меры, отмечают официальные лица талибов.