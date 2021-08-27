Население Кабула вышло на митинги с требованием выплатить людям зарплату

Движение «Талибан» (организация запрещена в России), несмотря на свои обещания, закрыло все банки и пункты обмена валют, и теперь граждане Афганистана не могут получать зарплату. Об этом сообщает Khaama press.

Работники банковской сферы Афганистана опасаются за свою жизнь и до сих пор не выходят на работу, так как Центральный банк Афганистана оцеплен боевиками. Мирные жители Кабула вышли на улицы с требованием вернуть им хотя бы частично их деньги с персональных счетов. Местные банкиры объясняют, что не могут вернуть к работе свои учреждения до тех пор, пока закрыт центральный банк страны. На данное обстоятельство ссылаются и владельцы пунктов обмена валюты.

Ранее сообщалось, что движение «Талибан» призвало всех жителей Кабула сдать оружие и транспортные средства, ранее принадлежавшие Вооружённым силам Афганистана. Официальные представители группировки дали недельный срок на выполнения их условий. Если у кого из простых афганцев найдут оружие или автотранспорт бывших государственных служб страны, то последуют меры, отмечают официальные лица талибов.