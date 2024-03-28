Нарышкин впервые посетил КНДР ЦТАК: делегация СВР РФ во главе с Нарышкиным посетила 25–27 марта Пхеньян

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Нарышкин

Делегация Службы внешней разведки (СВР) РФ во главе с ее директором Сергеем Нарышкиным посетила 25–27 марта КНДР, сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Отмечается, что в Пхеньяне прошли переговоры об укреплении сотрудничества в ответ на «интриги враждебных сил».

На переговорах участники проинформировали друг друга о мнениях о нынешних международных и региональных ситуациях вокруг Корейского полуострова и России, а также широко и серьезно обсудили деловые вопросы по дальнейшему укреплению сотрудничества в ответ на ужесточающийся шпионаж и интриги враждебных сил, — сообщает ЦТАК.

В США убеждены, что КНДР поставляет России боеприпасы, которые используются в конфликте на Украине. По словам старшего директора по Восточной Азии и Океании в Совете национальной безопасности Белого дома (CSIS) Миры Рапп-Хупер, в обмен на это РФ передает Северной Корее истребители, ракеты, бронетехнику и другое оборудование.

Ранее сообщалось, что США планируют ввести новые санкции против военно-технического сотрудничества РФ с КНДР и Ираном. В Белом доме заявили, что приписываемые Северной Корее поставки вооружений РФ являются «прямым нарушением многих резолюций Совета Безопасности ООН».