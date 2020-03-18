https://static.news.ru/photo/12a1d4a4-68f1-11ea-b019-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Житель Японии с подтверждённой коронавирусной инфекцией, который нарушил карантин, чтобы заражать других людей, скончался. Об этом японские СМИ сообщили в среду, 18 марта.

Мужчина проживал в городе Гамагори на территории провинции Айти. Коронавирус нового типа у него был обнаружен 4 марта. Медицинские специалисты попросили заражённого оставаться на домашнем карантине, однако тот решил не выполнять требование врачей. Он сообщил своей семье, что собирается «распространять коронавирус».

С этой целью японец нарушил карантин и посетил местный бар. Затем он отправился в филиппинский клуб. Спустя несколько дней девушка, которая была посетительницей одного из заведений, сдала анализы на коронавирус и получила положительный результат. В настоящее время бар и клуб закрыты на карантин.

18 марта житель Гамагори умер в больнице. Медики не раскрывают причину его смерти, сообщает Kyodo News.

По данным на 18 марта, коронавирусом в мире заразились более 194 тысяч человек, 7,8 тысячи умерли, более 81 тысячи выздоровели.

В РФ зарегистрировано 114 случаев заражений. Пять человек уже выписали из больниц по выздоровлению.

Как ранее писал NEWS.ru, единственная собака, у которой был обнаружен коронавирус, скончалась в Гонконге. Это произошло уже после того, как питомец — 17-летний померанский шпиц — был возвращён после лечения домой к своим хозяевам.