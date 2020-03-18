Житель Японии с подтверждённой коронавирусной инфекцией, который нарушил карантин, чтобы заражать других людей, скончался. Об этом японские СМИ сообщили в среду, 18 марта.
Мужчина проживал в городе Гамагори на территории провинции Айти. Коронавирус нового типа у него был обнаружен 4 марта. Медицинские специалисты попросили заражённого оставаться на домашнем карантине, однако тот решил не выполнять требование врачей. Он сообщил своей семье, что собирается «распространять коронавирус».
С этой целью японец нарушил карантин и посетил местный бар. Затем он отправился в филиппинский клуб. Спустя несколько дней девушка, которая была посетительницей одного из заведений, сдала анализы на коронавирус и получила положительный результат. В настоящее время бар и клуб закрыты на карантин.
18 марта житель Гамагори умер в больнице. Медики не раскрывают причину его смерти,
По данным на 18 марта, коронавирусом в мире заразились более 194 тысяч человек, 7,8 тысячи умерли, более 81 тысячи выздоровели.
В РФ зарегистрировано 114 случаев заражений. Пять человек уже выписали из больниц по выздоровлению.
Как ранее писал NEWS.ru, единственная собака, у которой был обнаружен коронавирус, скончалась в Гонконге. Это произошло уже после того, как питомец — 17-летний померанский шпиц — был возвращён после лечения домой к своим хозяевам.
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