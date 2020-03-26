Власти Республики Корея предупредили, что гражданам страны, нарушившим карантинные меры, может грозить тюремное наказание сроком до одного года и штраф в размере $8100. Иностранцев, не соблюдающих режим, будут депортировать.

Сеул ранее обязал путешественников, прибывающих из стран, поражённых коронавирусом, проходить двухнедельный карантин. Несмотря на это в период с 13 по 24 марта по меньшей мере 11 человек нарушили правила самоизоляции, передаёт Reuters со ссылкой на Министерство здравоохранения Южной Кореи.

Мы будем применять принципы абсолютной нетерпимости при принятии мер против тех, кто покидает место самоизоляции без законных оснований, — заявил представитель ведомства Юн Таэ-хо в ходе пресс-конференции.

В азиатской стране выявлен 9241 случай заражения вирусом нового типа, скончались 132 пациента. Состояние 56 инфицированных врачи оценивают как критическое, писал NEWS.ru.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях