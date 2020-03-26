Китайская компания Huawei Technologies Co. вернула свыше 90% из 150 тысяч сотрудников из отпуска. Временный перерыв в работе был связан с пандемией коронавируса нового типа COVID-19, рассказал гендиректор IT-гиганта Жэнь Чжэнфэй.

Huawei возобновила часть производств ещё 3 февраля 2020 года после распоряжения властей КНР. Разработчик понизил финансовые ожидания на 2020-й из-за вспышки инфекции, но окончательных прогнозов руководство пока не делает. По...