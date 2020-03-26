Власти Республики Корея предупредили, что гражданам страны, нарушившим карантинные меры, может грозить тюремное наказание сроком до одного года и штраф в размере $8100. Иностранцев, не соблюдающих режим, будут депортировать.
Сеул ранее обязал путешественников, прибывающих из стран, поражённых коронавирусом, проходить двухнедельный карантин. Несмотря на это в период с 13 по 24 марта по меньшей мере 11 человек нарушили правила самоизоляции,
Мы будем применять принципы абсолютной нетерпимости при принятии мер против тех, кто покидает место самоизоляции без законных оснований, — заявил представитель ведомства Юн Таэ-хо в ходе пресс-конференции.
В азиатской стране выявлен 9241 случай заражения вирусом нового типа, скончались 132 пациента. Состояние 56 инфицированных врачи оценивают как критическое, писал NEWS.ru.
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