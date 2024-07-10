Найден способ покрыть нужды Украины в артиллерийских снарядах Bloomberg: у Южной Кореи миллионы снарядов, которые нужны Украине

Фото: МО Украины

Украине необходимы артиллерийские снаряды, которых миллионы у Южной Кореи, сообщает Bloomberg. По данным агентства, предпринимаются попытки убедить южнокорейского лидера Юн Сок Еля изменить политику, запрещающую отправлять летальную помощь ведущим боевые действия странам.

Те виды оружия, которые Южная Корея может предоставить Украине, способны помочь выйти из нынешнего тупика на линии фронта, — рассказал изданию профессор женского университета в Южной Корее Ихва Пак Вон Гон.

Неназванный чиновник НАТО отметил, что с благодарностью будет принята любая южнокорейская помощь для самообороны Украины. Согласно оценкам экспертов, Сеул располагает арсеналом в более чем 3 млн 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, которые соответствуют стандартам НАТО.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден на саммите НАТО в Вашингтоне заявил, что в предстоящие месяцы США и партнеры передадут Украине десятки тактических систем противовоздушной обороны (ПВО) и пять дополнительных стратегических систем ПВО. По его словам. Генсек НАТО Йенс Столтенберг до этого отмечал, Альянс заключил новый контракт на закупку противовоздушных ракет Stinger на $700 млн.