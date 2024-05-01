На юге Китая обрушилась автомагистраль В Китае 18 автомобилей оказались под завалами из-за обрушения автомагистрали

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По меньшей мере 18 автомобилей с людьми оказались под завалами в результате обрушения автомагистрали в южной китайской провинции Гуандун, сообщает Центральное телевидение Китая. Прибывшие к месту ЧП спасатели извлекли из-под завалов 31 человека, пострадавших доставили в больницу.

По данным китайских СМИ, ЧП произошло ночью в районе 02:10 по местному времени (21:10 мск 30 апреля) в городе Мэйчжоу на участке скоростной автомагистрали Мэйчжоу — Дабу, соединяющей провинцию Гуандун с провинцией Фуцзянь. В настоящий момент движение по автотрассе перекрыто. Причины обрушения участка дорожного полотна устанавливаются.

Ранее в китайском городе Сучжоу столкнулись более 100 автомобилей из-за обледенения участка скоростной автомагистрали. Несколько человек получили ранения и были доставлены в больницу. На опубликованном видео с места происшествия видно множество машин, беспорядочно сгрудившихся на шоссе, повсюду также разбросаны стекла и обломки.

1 мая американский истребитель F-16 Fighting Falcon, находящийся на вооружении Военно-воздушных сил США, потерпел крушение рядом с авиабазой Холломан в штате Нью-Мексико 30 апреля. Пилота, которому удалось катапультироваться, госпитализировали.