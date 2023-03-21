На востоке Тайваня произошло землетрясение Землетрясение магнитудой 4,9 произошло на востоке Тайваня

Фото: 41.mchs.gov.ru

В восточной части острова Тайвань зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9. Оно произошло во вторник, 21 марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Китайский сейсмологический центр.

Землетрясение произошло в 09:45 по местному времени (04:45 мск). Эпицентр стихии находился на территории уезда Хаулянь, очаг залегал на глубине 10 километров.

О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Население Тайваня составляет более 23 млн человек. Остров находится в одной из наиболее сейсмически активных зон Восточной Азии.

При этом, согласно статистике, толчки в уезде Хуалянь происходят чаще, чем в других районах острова. В феврале 2018 года там произошло землетрясение магнитудой 6,5, в результате которого погибли 16 человек, 285 человек пострадали.

Ранее сообщалось, что как минимум три человека стали жертвами землетрясения магнитудой 6,7, произошедшего в Эквадоре 18 марта. Люди пострадали, находясь в машине, на которую обрушилась часть стены во время землетрясения. В нескольких городах на западе Эквадора наблюдалось частичное отсутствие электричества.

В свою очередь заместитель директора по вопросам инженерной сейсмологии и оценке сейсмической опасности Института физики Земли РАН Рубен Татевосян сообщил, что Курильские острова и Камчатка являются наиболее сейсмоактивными регионами России. По его словам, это объясняется тем, что они входят в так называемое Тихоокеанское кольцо.