На вооружение «Талибана» поступила техника из США Появилось видео с американской техникой в составе сил «Талибана»

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Талибы («Талибан», движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена) смогли восстановить порядка четырех тысяч единиц различной техники, которую американские военные оставили в Афганистане в процессе вывода войск. На видео, которое публикует War Gonzo, можно увидеть бронеавтомобили Humvee и Commando, а также пикапы Ford Ranger.

В публикации уточняется, что машины годами стояли на американских военных базах. Часть из них не эксплуатировалась из-за серьезных повреждений, другие машины прежние владельцы вывели из строя специально. На восстановление техники талибы потратили год. Кроме того, они восстановили 270 единиц тяжелого вооружения.

Ранее в МИД России отказались назвать сроки исключения движения «Талибан» из списка запрещенных организаций. Как уточнил Кабулов, решение по этому поводу должен принять президент РФ Владимир Путин.

До этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби объявил, что Соединенные Штаты ни сегодня, ни в обозримом будущем не планируют признавать талибов. По его словам, Вашингтон не сможет рассматривать движение как официальное руководство Афганистана.