https://static.news.ru/photo/264fe410-3394-11ea-8c59-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Mohr/picture alliance/Global Look Press

Растительный покров на верхних склонах горы Эверест стремительно поднимается вверх. В данный момент он достиг отметки в 5500 метров.

К такому выводу пришли учёные, изучив фотографии, сделанные со спутников за последние 20 лет. Причиной такого роста могло стать таяние ледников Гималаев.

Важно изучать экосистемы тех участков гор, которые были недавно освобождены ото льда. Мы почти ничего не знаем о том, как эти растения влияют на круговорот воды в горах и питание крупнейших рек мира, — заявила климатолог из британского университета Эксетера Карен Андерсон.

По её словам, ускоренное таяние ледников в Гималаях беспокоит всех климатологов мира. В период с 2000 по 2016 год этот процесс стал проходить в два раза быстрее. Экосистемы зон, которые раньше были подо льдом, и на которых сейчас появились растения, очень плохо изучены. За последние 20 лет граница этих зон поднялась вверх по склонам азиатских гор почти на тысячу метров, передаёт ТАСС .

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Гималаях из-за таяния ледников оказались под угрозой затопления населённые пункты, расположенные в предгорьях.