На турецко-сирийской границе произошло новое землетрясение В районе турецко-сирийской границы зафиксировали землетрясение магнитудой 4,1

Фото: Ahmet Yukus/Keystone Press Agency/Global Look Press

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил о регистрации землетрясения магнитудой 4,1 на границе между Турцией и Сирией. Подземные толчки зафиксировали 4 марта в 03:03 по местному времени (06:03 мск).

Эпицентр землетрясения находился на расстоянии 14 километров к северо-востоку от турецкого города Антакья на глубине 10 километров.

6 февраля на юго-востоке Турции произошло разрушительное и смертоносное землетрясение магнитудой 7,7. Как отметил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, оно стало самым сильным в стране с 1939 года.

Позже в стране произошли еще несколько землетрясений магнитудой 4,7–5,6. Подземные толчки ощущались 23, 25, 27, 28 февраля. Число погибших от катаклизмов достигло 45 089 человек.

При землетрясении магнитудой выше 7 в Стамбуле могут обрушиться примерно 90 тысяч зданий, заявил глава департамента охраны и контроля окружающей среды мэрии Айшен Эрдинчлер. Он отметил, что в случае, если это произойдет, в городе образуются от 50 до 60 млн тонн обломков.

Тем временем фермеры в Турции жалуются на полчища гусениц, которые наводнили местность после серии землетрясений. На видео с места событий видно, что насекомые покрывают землю плотным ковром. По мнению фермеров, если разобраться с гусеницами не удастся, то они испортят урожай, что приведет к росту цен.