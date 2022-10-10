На Тайване заявили об отказе идти на компромисс в вопросах суверенитета Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь заявила об отказе идти на компромисс в вопросах суверенитета

Фото: Wiktor Dabkowski/Global look Press

Цай Инвэнь

Народ Тайваня не пойдет на компромисс в вопросах суверенитета и демократических свобод, заявила глава администрации острова Цай Инвэнь. По ее словам, которые приводит Центральное информационное агентство Тайваня, мир и стабильность в Тайваньском проливе, а также «уважение стремления жителей острова к суверенитету, демократии и свободе» являются основой развития отношений в регионе.

Главный консенсус тайваньского народа и наших политических партий заключается в том, что мы должны защищать наш суверенитет и демократический образ жизни. В этом вопросе компромисса быть не может, — заявила Цай Инвэнь.

Ранее американский предприниматель миллиардер Илон Маск предложил сделать Тайвань специальным административным районом Китая по примеру Гонконга и Макао.Он добавил, что конфликт вокруг Тайваня неизбежен и необходимо создать для него специальную административную зону, достигнув договоренностей, аналогичных гонконгским, но более либеральных.

В ответ на это официальный представитель МИД КНР Мао Нин назвала тайваньский вопрос внутренним делом Китая, подчеркнув, что государство будет придерживаться курса на мирное воссоединение страны на основе формулы «одна страна — две системы». Спикер добавила, что Китай намерен пресекать любые попытки сепаратистов отколоть Тайвань, а также решительно противодействовать внешнему вмешательству и защищать государственный суверенитет и свою территорию. Тем не менее посол Китая в США Цинь Ган поблагодарил миллиардера за его идею, заверив, что после воссоединения с Китаем интересы и права жителей Тайваня будут полностью защищены.