На Тайване заявили о приближении к острову истребителей и кораблей Китая В Минобороны Тайваня заявили о приближении к острову истребителей и кораблей Китая

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Министерство обороны Тайваня зафиксировало в прилегающем к острову регионе четыре корабля ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК), два истребителя и военный вертолет, говорится в Twitter военного ведомства. В ответ на действия Китая военные Тайваня поднимали воздушный патруль, распространяли радиопредупреждения и развернули зенитные ракетные комплексы.

Вокруг Тайваня было обнаружено три летательных аппарата и четыре корабля НОАК, — подчеркнули в ведомстве.

В ходе маневров два истребителя J-16 зашли в опознавательную зону противовоздушной обороны (ПВО) Тайваня на юго-западном участке. Кроме того, к востоку от острова было зафиксировано появление палубного противолодочного вертолета Ка-28.

Ранее политолог и востоковед Николай Вавилов предположил, что военная операция КНР на Тайване может начаться с ноября 2022-го по конец февраля 2023 года или с середины марта по апрель 2023 года. Эксперт отметил, что погодные условия играют важную роль в выборе момента для начала вторжения. По его словам, вести боевые действия в данном регионе летом было бы тяжело.

Вавилов также рассказал, что вторжение Китая на Тайвань может нанести ущерб России, поскольку через КНР в страну поступает две трети грузов. По его словам, конфликт на острове может спровоцировать дефицит многих товаров или как минимум рост цен на них. Помимо того, удар будет нанесен китайской, а также в целом мировой экономике.