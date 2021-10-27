На Тайване заявили о ежедневно растущей угрозе со стороны Китая

Угроза со стороны Китая растёт каждый день. Тайвань надеется на поддержку США в случае нападения КНР. Об этом заявила глава администрации Тайваня Цай Инвэнь в интервью телеканалу CNN.

Она выразила надежду, что если Китай нападёт на Тайвань, то США придут ему на помощь, учитывая долгосрочные отношения двух сторон.

Тайвань не одинок, потому что мы — демократия, мы уважаем свободу. И мы разделяем ценности с большинством стран региона, и географически мы имеем стратегическое значение, — сказала Инвэнь.

Она считает, что страны региона заинтересованы в обеспечении безопасности острова. Инвэнь также добавила, что Тайвань готов вести диалог с Пекином для устранения недопонимания в двусторонних отношениях.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда сюда бежала часть партии Гоминьдан после поражения в гражданской войне в Китае. С тех пор эта территория сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает остров одной из провинций КНР.

Отношения между Тайванем, который считает себя самостоятельным государством, и КНР, которая относит остров к своей территории, обострились 1 и 2 октября. В эти дни китайские истребители и бомбардировщики вторглись в воздушное пространство Тайваня. Несмотря на это, директор бюро национальной безопасности острова Чэнь Минтун считает, что вероятность начала войны между материковым Китаем и Тайванем в течение ближайшего времени очень мала.