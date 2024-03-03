На Тайване школьникам предложат отпуска на фоне всплеска суицидов

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Средние школы на Тайване начнут предлагать учащимся отпуска для защиты их психического здоровья, пишет The Guardian. Инициатива появилась на фоне быстрого роста числа суицидов среди молодых людей, при этом более 40 школ выразили заинтересованность в пробном запуске такого проекта.

Проведение дней психического здоровья может помочь учащимся лучше осознавать свое эмоциональное состояние, особенно в то время, когда они выгорают в школе, — говорится в сообщении.

Ранее первый заместитель главы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова сообщала, что для директоров российских школ введут ответственность за сокрытие фактов детского буллинга. По ее словам, еще одной мерой борьбы с этим явлением станет выведение буллинга из критериев оценки эффективности школ. При этом, согласно данным исследований, школьная травля является самой частой причиной детских суицидов, стрельбы в общественных местах, а у 28% жертв буллинга впоследствии выявляют серьезные психические отклонения.

До этого врач-психиатр Василий Шуров заявил, что дети в депрессивном состоянии опасны более всего для себя. По его словам, в такой ситуации они могут быть подвержены риску суицида, но лишь некоторые из них могут пойти на убийство большого количества людей.