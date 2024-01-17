На Тайване рассказали об опасных маневрах самолетов КНР Тайвань зафиксировал приближение к острову 18 летательных аппаратов ВМС НОАК

Фото: Liu Fang/XinHua/Global Look Press

На Тайване за последние сутки зафиксировали приближение к побережью 18 летательных аппаратов и четырех кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), сообщили в Twitter (Х) оборонного ведомства острова. При этом в юго-западную и юго-восточную части опознавательной зоны ПВО острова вошли четыре летательных аппарата — беспилотник TB-001, два многоцелевых вертолета Z-9 и истребитель J-11.

Сегодня по состоянию на 06:00 (01:00 мск) в районе Тайваня было обнаружено 18 летательных аппаратов и 4 корабля НОАК, — отмечается в заявлении.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин в новогоднем обращении к нации заявил, что воссоединение материкового Китая с Тайванем является не чем иным, как исторической необходимостью. Он призвал не прекращать поддержку Гонконга и Макао в использовании их собственных преимуществ для сохранения долгосрочного процветания и стабильности, одновременно «улучшая интеграцию в общее развитие страны».

Президент США Джо Байден ранее заявил, что Вашингтон не поддерживает независимость Тайваня. Соответствующий вопрос ему задали после победы на выборах главы администрации острова Лай Циндэ. Этот политик был кандидатом от Демократической прогрессивной партии, которая выступает за суверенитет Тайваня.

Ранее кандидат в президенты США Рон Десантис назвал Китай главной угрозой для страны. При этом он обвинил действующего главу государства Джо Байдена в том, что тот не предпринимает никаких действий по сдерживанию Пекина.