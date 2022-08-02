На Тайване рассказали, как встретят Пелоси United Daily News: для Пелоси в Тайбэе расстелили красную дорожку и повесили светодиодный плакат

Фото: AP/ТАСС

В столице провинции Тайвань в составе КНР Тайбэй к приезду спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси расстелили красную ковровую дорожку в здании Законодательного юаня, сообщает газета United Daily News. Ее визит на Тайвань ожидается сегодня, 2 августа.

Телеканал «Саньли» сообщил, что к приезду Пелоси на оживленном перекрестке в центре Тайбэя появился огромный светодиодный плакат, приветствующий визит спикера Палаты представителей Конгресса США.

Накануне самолет, на борту которого может находиться спикер палаты представителей США, взял курс в сторону Тайваня, об этом свидетельствовали данные сайта по мониторингу рейсов Flightradar 24. Судно следует из Малайзии и находится в районе Индонезии.

Поездка Пелоси на Тайвань может стать первым с 1997 года визитом американского представителя высокого ранга. Эксперты считают, что встреча может усугубить растущую напряженность в отношениях Вашингтона и Пекина.

Накануне визита Пелоси Китай неоднократно предупреждал о рисках в случае приезда политика. Пекин заявлял о возможности ввести бесполетную зону, чтобы не допустить встречу чиновницы с властями Тайваня.

В день возможного визита Пелоси в китайском провинциальном городе Фуцзянь, расположенном через пролив от острова Тайвань, жители заметили пусковые установки баллистических ракет DF-16. Очевидцы поделились фото и видео прохода тяжелой военной техники, включая танки, перемещающиеся вдоль побережья, а над Южно-Китайским морем местные жители засняли кружащие вертолеты Народно-освободительной армии Китая.