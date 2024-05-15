На Тайване назвали принципы диалога с КНР Глава Тайваня Лай Циндэ: диалог Тайбэя и Пекина должен проводиться на равных

Фото: Walid Berrazeg/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лай Циндэ

Избранный глава администрации Тайваня Лай Циндэ заявил о готовности вести диалог с правительством материкового Китая, передает Центральное информационное агентство Тайваня. Он подчеркнул, что диалог между Тайбэем и Пекином должен проводиться без предварительных условий и на основе принципов равенства.

Я не исключаю диалог с Китаем на основе принципов взаимного уважения, выгоды и равенства, — сказал он.

Победивший на выборах главы администрации в Тайване Лай Циндэ ранее заявил о готовности вести диалог с Китаем. Политик пообещал «не быть скромным или высокомерным» и принимать решения исходя из принципов взаимности и уважения. По словам главы острова, необходимо повышать благосостояние народа по обе стороны пролива.

Ранее гендиректор Латиноамериканского культурного центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской рассказал NEWS.ru, что главной болевой точкой в отношениях Китая и США был и остается Тайвань. Он напомнил, что Китай считает остров своей частью и Вашингтон использует тайваньский фактор для ослабления Пекина. Эксперт считает, что именно Россия и Китай выбраны сегодня как основные точки атаки США, Вашингтон стремится разделить и уничтожить их.