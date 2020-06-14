На таджикско-афганской границе уничтожен вооружённый контрабандист

https://static.news.ru/photo/de14c6f0-ae51-11ea-abf5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ходе боестолкновения на таджикско-афганской границе пограничники уничтожили одного вооружённого контрабандиста. Ещё один ранен.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-центр Госкомитета нацбезопасности Таджикистана (ГКНБ). По его данным, инцидент произошёл в ночь на 14 июня.

В результате совместной операции оперативников ГГНБ и военнослужащих Пограничных войск предотвращена попытка незаконного перехода через таджикско-афганскую границу членов транснациональной наркотической группировки из Афганистана, — говорится в сообщении.

В пресс-центре сообщили, что группу наркодельцов возглавлял гражданин Афганистана. При переходе границы контрабандисты в ответ на предупреждения пограничников открыли по ним огонь из огнестрельного оружия. В результате боестолкновения главарь был убит. Ещё один получил ранение и сумел скрыться в темноте.

На месте происшествия был обнаружен автомат Калашникова, магазин с 38 патронами и пакет с 10 свёртками наркотических веществ. В данный момент на территории Таджикистана ведётся поиск членов группировки.

Ранее NEWS.ru писал о том, что власти Мексики на таможне в городе Тихуана в штате Нижняя Калифорния (Северная) на границе с США конфисковали крупную партию наркотиков. Как сообщает налоговая служба (SAT) республики, был изъят 301 ящик с марихуаной весом 3607 килограммов и 21 ящик с метамфетамином весом 565 килограммов.