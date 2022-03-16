На северо-востоке Японии произошло повторное землетресение

На северо-востоке Японии произошло уже второе за сегодня, 16 марта, землетрясение магнитудой 5,6, об этом сообщает Национальное метеорологическое управление страны. Несколькими часами ранее в этом же регионе случилось землетрясение магнитудой 7,3. Была объявлена угроза цунами.

Повторное землетрясение произошло спустя менее чем через два часа после первого. Эпицентр толчков располагался к востоку от побережья префектуры Фукусима. Уточняется, что очаг был зафиксирован на глубине 50 километров под водой, — отмечается в метеорологическом ведомстве.

Отмечается, что более 2 млн зданий и 700 тысяч домохозяйств остались без электричества. Также сработала система экстренного оповещения ещё об одном новом мощном землетрясении. Людей призывали прятаться под столами.

Также появилась информация, что пожарная сигнализация сработала на аварийной АЭС «Фукусима-1», которая была выведена из строя после землетрясения 10 лет назад. Сообщается, что на первом и третьем энергоблоках АЭС «Фукусима-2» остановили насосы, качающие воду для охлаждения отработавшего ядерного топлива.