На севере Японии сообщили о тонущем круизном лайне с людьми на борту

На севере Японии тонет круизное судно, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на береговую охрану страны. Отмечается, что на борту лайнера KAZU 1 находятся 26 человек, среди которых 22 взрослых, двое детей и два члена экипажа.
Сигнал бедствия поступил с KAZU 1 около 13:15 по местному времени (07:15 мск).
По информации издания, сотрудники Управления безопасности на море Японии
К операции по спасению людей привлечены вертолёты и корабли Управления безопасности. В данный момент они продолжают поиски лайнера.
Ранее сообщалось, что как минимум 17 человек погибли и ещё 60 пропали без вести при крушении грузового судна у побережья Мадагаскара. Спасателям удалось спасти 45 человек. Потерпевшее бедствие судно было сделано из дерева и не имело лицензии для перевозки пассажиров. У корабля отказал двигатель и он врезался в риф.