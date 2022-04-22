На севере Японии сообщили о тонущем круизном лайне с людьми на борту

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В Шанхае возобновили работу 70% важнейших предприятий на фоне борьбы с новым всплеском коронавирусной инфекции, заявил 22 апреля вице-мэр китайского мегаполиса Чжан Вэй, передаёт «Интерфакс». Отмечается, что на текущий момент на Шанхай приходится около 95% случаев от общего числа инфицированных COVID-19.

По словам вице-мэра, такие компании, как SAIC Motor и Tesla восстановили выпуск автомобильной продукции, а предприятия, производящие комплектующие для авто, пошагово возвращаются к прежним схемам рабочего процесса. Агентство пишет, что...