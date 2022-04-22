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Азия

На севере Японии сообщили о тонущем круизном лайне с людьми на борту

12:45, 23 апреля 2022
На севере Японии сообщили о тонущем круизном лайне с людьми на борту Фото: pixabay.com
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На севере Японии тонет круизное судно, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на береговую охрану страны. Отмечается, что на борту лайнера KAZU 1 находятся 26 человек, среди которых 22 взрослых, двое детей и два члена экипажа. 

Сигнал бедствия поступил с KAZU 1 около 13:15 по местному времени (07:15 мск).

По информации издания, сотрудники Управления безопасности на море Японии не могут обнаружить у берегов северного острова Хоккайдо тонущий лайнер.

К операции по спасению людей привлечены вертолёты и корабли Управления безопасности. В данный момент они продолжают поиски лайнера.

Ранее сообщалось, что как минимум 17 человек погибли и ещё 60 пропали без вести при крушении грузового судна у побережья Мадагаскара. Спасателям удалось спасти 45 человек. Потерпевшее бедствие судно было сделано из дерева и не имело лицензии для перевозки пассажиров. У корабля отказал двигатель и он врезался в риф.

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