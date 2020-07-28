На Филиппинах выявлен высокопатогенный птичий грипп

Министерство сельского хозяйства Филиппин объявило о выявлении вируса птичьего гриппа H5N6 на фермах в северной провинции Пампанга.
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Власти страны заверяют, что вирусом не были заражены цыплята-бройлеры, которых могли бы употребить в пищу местные жители. Министерство сельского хозяйства предполагает, что вспышку вызвали перелётные птицы. В регионе Центральный Лусон, к которому относится провинция Пампанга, устраивают свои гнёзда до 150 тысяч перелётных птиц каждый год. Власти советуют фермерам не допускать контакта между домашними и дикими птицами.
В марте вспышка птичьего гриппа уже фиксировалась в филиппинской провинции Нуэва-Эсиха. Тогда было уничтожено около 12 тысяч домашних птиц.
Ранее британский учёный Майкл Грегор заявил, что птицефермы станут источником новой смертоносной пандемии, передавал NEWS.ru.
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