На Филиппинах выявлен высокопатогенный птичий грипп

https://static.news.ru/photo/807ee3d2-d178-11ea-acd4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rouelle Umali/Global Look Press

Министерство сельского хозяйства Филиппин объявило о выявлении вируса птичьего гриппа H5N6 на фермах в северной провинции Пампанга.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на филиппинский Минсельхоз. В районе выявления вируса работают ветеринары из управления по товарному животноводству ведомства, которые принимают все необходимые меры для контроля за распространением инфекции. В качестве упреждающей меры было уничтожено около 38 тысяч кур.

Власти страны заверяют, что вирусом не были заражены цыплята-бройлеры, которых могли бы употребить в пищу местные жители. Министерство сельского хозяйства предполагает, что вспышку вызвали перелётные птицы. В регионе Центральный Лусон, к которому относится провинция Пампанга, устраивают свои гнёзда до 150 тысяч перелётных птиц каждый год. Власти советуют фермерам не допускать контакта между домашними и дикими птицами.

В марте вспышка птичьего гриппа уже фиксировалась в филиппинской провинции Нуэва-Эсиха. Тогда было уничтожено около 12 тысяч домашних птиц.

Ранее британский учёный Майкл Грегор заявил, что птицефермы станут источником новой смертоносной пандемии, передавал NEWS.ru.