На рынке в Пекине обнаружили очаг коронавируса

https://static.news.ru/photo/07d90054-aceb-11ea-a0e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Günter Lenz/imageBROKER.com/Global Look Press

Эпидемиологи из Пекина обнаружили очаг коронавируса на продовольственном рынке Синьфади. Молекулы вируса были найдены на доске, которую используют для разделки лосося.

На данный момент девять сотрудников, контактировавших с продукцией, помещены на карантин. У них взяли тесты на SARS-CoV-2. Однако они показали отрицательный результат. Проверка на рынке началась в связи с обнаружением новых заражённых в столице Китая, сообщает РИА Новости.

На сегодняшний день в мире выявлено более 7,5 млн заражённых коронавирусом, около 421 тысячи человек умерли от болезни. Выздороветь удалось 3,5 млн пациентов.

Как ранее информировал NEWS.ru, в Пекине закрыли продуктовые рынки после выявления заразившихся COVID-19.