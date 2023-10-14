На поиски пропавшей в горах Непала российской альпинистки направят вертолет

Фото: Craig Lovell/Global Look Press

На поиски гражданки России и многократной чемпионки по альпинизму Надежды Оленевой, которая сорвалась при восхождении на гору Даулагири (8167 м) в Непале, будет отправлен вертолет, но не раньше утра 15 октября, сообщили в пресс-службе российского посольства. Как отметили в дипмиссии, более ранний вылет невозможен из-за сильного тумана.

Днем 14 октября гражданка сорвалась в ледяную трещину в ходе группового восхождения. Находимся на связи с туристической компанией Himalayan Guides, которая принимала участие в организации восхождения. Утром 15 октября планируется оперативно направить в район происшествия поисково-спасательный вертолет. Более ранний вылет был невозможен с точки зрения безопасности в силу опустившегося сильного тумана, — заявили в посольстве России в Непале.

В дипмиссии подчеркнули, что они принимают самое активное участие в мероприятиях по поиску Оленевой. Отмечается, что экспедиция на гору Даулагири была организована Министерством спорта России и Федерацией альпинизма России.

Ранее сообщалось, что Надежда Оленева сорвалась с высоты 6680 метров. Она была в составе группы из трех россиян. При восхождении альпинисты не прибегали к помощи базового лагеря или шерпов.