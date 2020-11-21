На пачке доставленных из РФ в Китай куриных субпродуктов нашли COVID-19

https://static.news.ru/photo/e5e5a140-2c84-11eb-babd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники центра по контролю и профилактике заболеваний города Дунгуань китайской южной провинции Гуандун нашли коронавирус на внешней упаковке замороженной продукции из России.

Центр 21 ноября провёл проверку импортированных продуктов холодильной цепи в городке Шатянь. В ходе работы были взяты образцы с внешних упаковок партии импортированных из Аргентины куриных крылышек и партии замороженных куриных ножек из России. Оба теста дали положительный результат на нуклеиновую кислоту коронавируса.

Власти города немедленно опечатали данные партии продукции, продезинфицировали складские помещения и сделали тесты на COVID-19 всем людям, находившимся в непосредственном контакте с продуктами. Все анализы оказались отрицательными, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что два новых выявленных случая коронавируса в городском округе Маньчжурия вынудили власти Китая ввести карантин на территориях, граничащих с Забайкальским краем.