На остановленной японской АЭС «Цуруга» произошло задымление

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Задымление произошло в турбинном зале остановленного первого энергоблока японской атомной электростанции «Цуруга», расположенной в префектуре Фукуи, сообщает телеканал NHK. Отмечается, что работы по демонтажу ведутся там с 2017 года.

По информации телеканала, в результате происшествия пострадавших нет. В настоящее время выясняются причины задымления.

7 февраля сотрудники японской атомной электростанции «Фукусима-1» зафиксировали утечку радиоактивной воды. По их словам, она произошла на оборудовании по очистке воды с радионуклидами. Общий объем утекшей воды оценивается в 5,5 тонны, концентрация радиоактивных элементов в ней составляет 22 млрд беккерелей.

В конце января специалисты компании Tokyo Electric Power (TEPCO), являющейся оператором атомной электростанции «Фукусима-1», отложили взятие проб из расплавившегося реактора АЭС в связи с необходимостью пересмотра технических планов. По данным СМИ, проведение экспертизы было отложено уже в третий раз. Изначально предполагалось, что специалисты компании возьмут и проанализируют пробу еще в 2021 году.