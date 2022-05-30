На месте крушения самолёта в Непале обнаружили тела погибших

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В Непале на месте крушения самолёта авиалиний Twin Otter Tara Air спасатели обнаружили 14 погибших, передаёт газета The Kathmandu Post со ссылкой на официального представителя авиаперевозчика Сударшана Бартаулу. Всего на борту находились 22 человека: 13 непальцев, четверо индийцев и два немца.

Спасатели вытащили 14 тел с места крушения Tara Air и прочесывают местность в поисках останков других, — говорится в сообщении.

Самолёт Twin Otter Tara Air пропал с радаров 29 мая спустя несколько минут после взлёта. Позднее стало известно, что судно врезалось в Сано Сваре Бхир Тасанг в районе Мустанга на северо-западе Непала. Обломки самолёта были разбросаны в радиусе 100 метров, целыми остались только крыло и хвост.