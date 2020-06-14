На китайскую провинцию Гуандун обрушился тропический шторм «Нури»

https://static.news.ru/photo/c3f4b240-ae05-11ea-b468-fa163e074e61_660.jpg Фото: Prabhat Kumar Verma/Global Look Press

Тропический шторм «Нури» обрушился на провинцию Гуандун на юго-востоке Китая, сообщил Государственный метеорологический центр КНР.

Отмечается, что шторм обрушился на остров Хайлин в 08:50 по местному времени (03:50 мск). В центральной части шторма скорость ветра достигала 23 метров в секунду.

Метеорологи ожидают, что «Нури» будет двигаться со скоростью 20–25 километров в час на северо-запад и ослабнет до тропической депрессии во второй половине воскресенья.

Как сообщают специалисты из обсерватории Гонконга, штормовое предупреждение объявлено в самом Гонконге, Макао, провинции Гуандун и Гуанси-Чжуанском автономном округе.

Как ранее писал NEWS.ru, Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил о происшествии. У побережья Тайваня было зафиксировано землетрясение.