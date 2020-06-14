На китайскую провинцию Гуандун обрушился тропический шторм «Нури»

Тропический шторм «Нури» обрушился на провинцию Гуандун на юго-востоке Китая, сообщил Государственный метеорологический центр КНР.
Отмечается, что шторм обрушился на остров Хайлин в 08:50 по местному времени (03:50 мск). В центральной части шторма скорость ветра достигала 23 метров в секунду.
Метеорологи ожидают, что «Нури» будет двигаться со скоростью 20–25 километров в час на северо-запад и ослабнет до тропической депрессии во второй половине воскресенья.
Как сообщают специалисты из обсерватории Гонконга, штормовое предупреждение объявлено в самом Гонконге, Макао, провинции Гуандун и Гуанси-Чжуанском автономном округе.
Как ранее писал NEWS.ru, Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил о происшествии. У побережья Тайваня было зафиксировано землетрясение.
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