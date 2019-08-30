https://static.news.ru/photo/69fccb0c-cb3d-11e9-8659-fa163e074e61_660.jpg Фото: cypolice/facebook.com

Правоохранительные органы Кипра задержали россиянку, которая организовала обряд «духовного очищения». Одна из участниц церемонии умерла после употребления отвара с галлюциногенными веществами.

Погибшей оказалась гражданка Латвии. В ходе «чистки» её состояние ухудшилось, и вскоре она была госпитализирована. Однако местные врачи не смогли спасти ей жизнь, передаёт Associated Press .

В общей сложности в обряде принимали участие два десятка иностранных туристов, однако их здоровье вне опасности.

Россиянке инкриминируют непредумышленное убийство. Полиция Кипра также обратилась в Интерпол с просьбой объявить в розыск гражданина Колумбии, который, по сведениям следователей, поставлял наркотические вещества для церемонии.

Ранее в Мексике, как писал News.ru, колдун и двое его помощников погибли во время проведения ритуала. Их застрелили местные жители, которые пришли в ярость от того, что те насильно удерживали нескольких детей.