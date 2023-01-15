На химическом предприятии на северо-востоке Китая прогремел взрыв

Фото: Shao Kun/Xinhua/Global Look Press

На химическом заводе в северо-восточной части Китая в провинции Ляони в городском округе Паньцзинь, произошел сильный взрыв, передает издание Xinjinbao. После взрыва на заводе вспыхнул пожар. По сведениям издания, пожарные и спасатели оперативно прибыли на место происшествия, они приступили к борьбе с пламенем и разбору завалов.

Местный житель, чей дом расположен неподалеку от завода, рассказал изданию, что он услышал сильный грохот, после чего окна в его доме лопнули. Он также отметил, что увидел густой столб дыма в районе завода.

15 декабря на технологической установке промышленной площадки нефтеперерабатывающего завода АНХК в Ангарске Иркутской области произошел пожар. В МЧС причиной происшествия назвали загазованность систем технологической установки.

Глава Иркутской области Игорь Кобзев позже сообщил, что число пострадавших в результате пожара на комбинате возросло до пяти. Также известно о двоих погибших.