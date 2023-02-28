На границе Киргизии и Китая произошло землетрясение магнитудой 4,5

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На границе Киргизии и Китая произошло землетрясение магнитудой 4,5, сообщил киргизский Институт сейсмологии Национальной академии наук. Эпицентр располагался на территории КНР, в 16 км к юго-востоку от населенного пункта Нура. По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине 16 км.

28 февраля 2023 года в 01:36:02 по местному времени произошло землетрясение с силой в эпицентре 4,5 балла (ов), K= 10,9, магнитуда (Mpv): 4,7, глубина (h): 16 kм, — говорится в сообщении.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

На территории Киргизии в ночь на 27 февраля произошло землетрясение магнитудой 5,9. Толчки ощутили жители казахстанской Алма-Аты. По имеющимся данным, землетрясение было зафиксировано в 03:42 по местному времени (00:42 мск) в 279 километрах к юго-востоку от Алма-Аты.

25 февраля сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,1 произошло около юго-западного побережья Камчатки. Очаг подземных толчков находился на глубине 65 км.