На грани коллапса: ковидная катастрофа в Индии шлёт предупреждение миру

Российский оперштаб по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией будет обсуждать вопрос закрытия авиасообщения с Индией на этой неделе на фоне взрывного роста заболеваемости COVID-19 в этой стране. За считаные недели относительно благополучная в плане противостояния пандемии республика превратилась в мировую горячую точку заражений, став «домом» для потенциально более опасного местного варианта коронавируса. При этом индийцам разрешён въезд в Россию, в отличие от россиян-туристов, для которых границы Индии всё ещё закрыты.

Что происходит в Индии

Дневной прирост инфицированных в республике сегодня составляет более 350 тысяч человек — это абсолютный мировой рекорд за всё время пандемии. Число умерших за день подбирается к трём тысячам.

Система здравоохранения Индии находится на грани коллапса: многие больницы уже не принимают пациентов, а госпитализированным не хватает запасов кислорода и лекарств. Проблема усугубляется коррупцией и развитой сетью чёрного рынка: в некоторых аптеках и госпиталях сбывают жизненно важные препараты нелегальным перекупщикам, которые продают их втридорога отчаявшимся больным и их родственникам.

Драматично развивается ситуация и с погребением скончавшихся. Из-за переполнения крематориев трупы сжигают на погребальных кострах прямо на улице. Но в импровизированных крематориях не хватает дров: некоторым приходится собирать траву и ветки , чтобы провести кремацию.

США, Великобритания, Франция и Германия пообещали направить в Индию гуманитарную помощь. Речь идёт о кислороде, аппаратах ИВЛ, компонентах для производства вакцин и тест-системах. Ранее индийские врачи предупреждали, что без помощи со стороны запасов кислорода им хватит лишь на несколько часов.

Почему всё так плохо

Naveen Sharma/Keystone Press Agency/Global Look Press

Плотность населения в Индии зашкаливает — там проживает 1,3 млрд человек. Учитывая этот факт, кампанию Нью-Дели по борьбе с первой волной пандемии можно считать успешной: благодаря строгому локдауну заболеваемость на пике не поднималась выше 100 тысяч человек в день и к началу 2021 года снизилась до 16 тысяч.

Специалисты полагают, что успехи ослепили индийское руководство, забывшее о мерах предосторожности. Премьер-министр Нарендра Моди начал организовывать многотысячные митинги (пристрастие к публичным овациям подвело и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана), а также поощрять массовые сборища в ходе индуистских религиозных праздников, выпавших на начало года. При этом карантинные ограничения в стране практически перестали действовать.

Даже когда заболеваемость начала бить все рекорды, Моди продолжал отговаривать руководство индийских штатов от строгих локдаунов. По его словам, крайних мер нужно избежать любой ценой, так как первый локдаун слишком дорого обошёлся экономике страны. Карантин особенно сильно ударил по неформальному сектору, в котором заняты сотни тысяч индийцев — торговцы, работники сферы услуг и общепита, строители. В одночасье они лишились единственного источника дохода и, не имея накоплений, влезли в долги, с которыми не рассчитались до сих пор. Поэтому повторение локдауна для них страшнее самого коронавируса.

Однако в самых густонаселённых городах «мини-локдауны» всё же были введены. Власти Нью-Дели объявили о закрытии всех не жизненно важных заведений на одну неделю. В штате Махараштра, где находится самый большой город страны Мумбай, строгие ограничения ввели на две недели.

Что такое индийский штамм

Naveen Sharma/Keystone Press Agency/Global Look Press

Впервые мутация коронавируса под кодовым названием B.1.617 была обнаружена в Индии в октябре прошлого года. Пока что она слишком мало изучена, но, судя по всему, доминирует в некоторых районах страны. Её обнаружили в 220 из 361 образца, взятого в Махараштре в январе — марте 2021-го. Кроме того, этот вариант нашли в 21 стране мира.

Делать выводы о повышенном риске заражения или смертности от этого штамма ещё рано, так как учёным из разных государств доступны менее тысячи образцов для анализа. Для сравнения: в мировую базу данных внесена информация о почти 400 тысячах геномах британского варианта коронавируса.

Однако, по ранним предположениям, индийский вариант схож с обнаруженными прежде в Бразилии и Южной Африке. Они более заразны, но имеющиеся на данный момент вакцины на них всё ещё действуют.

Как проходит вакцинация

Индия гордится репутацией «мировой аптеки», производя дешёвые лекарства для всего земного шара. Но вторая волна пандемии оказалась не по зубам даже её фармацевтической индустрии, и страна временно ограничила экспорт коронавирусных вакцин. Но их всё равно продолжает не хватать.

Сегодня в Индии полностью привиты от COVID-19 1,6% населения, а 8,6% получили только первую дозу. Прививочная кампания основана на двух препаратах — Covishield, производящемся по лицензии AstraZeneca, и местной разработке Covaxin. В середине апреля Нью-Дели одобрил экстренное применение российской вакцины «Спутник V».