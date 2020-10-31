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На Филиппинах эвакуировано около 1 млн жителей из-за тайфуна

17:09, 31 октября 2020
Фото: George Calvelo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Из-за приближения тайфуна «Ролли» к побережью Филиппин местные власти приняли решение об эвакуации почти 1 млн жителей.

В пятом регионе [Бикол] проведена эвакуация почти одного миллиона человек, — приводит заявление Совета по чрезвычайным ситуациям страны РИА Новости.

Он отметил, что в провинции Албай более 794 тысячи человек были перемещены в более безопасные районы. Также эвакуация затронула 6,6 тысячи человек в провинции Северный Камаринес и ещё 200 тысяч в Южном Камаринесе.

По оценкам синоптиков, тайфун «Ролли» подошёл к побережью Филиппин на расстояние в 370 км. Максимальная скорость ветра в центре стихии достигает 215 км в час, ожидается, что тайфун достигнет побережья Филиппин 1 ноября.

Ранее NEWS.ru писал, что в результате мощного землетрясения близ турецкого побережья в городе Измир 30 октября погибли по меньшей мере 28 человек, не менее 830 жителей получили травмы.

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