На Филиппинах эвакуировано около 1 млн жителей из-за тайфуна

https://static.news.ru/photo/7e54c936-1b84-11eb-9700-fa163e074e61_660.jpg Фото: George Calvelo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Из-за приближения тайфуна «Ролли» к побережью Филиппин местные власти приняли решение об эвакуации почти 1 млн жителей.

В пятом регионе [Бикол] проведена эвакуация почти одного миллиона человек, — приводит заявление Совета по чрезвычайным ситуациям страны РИА Новости.

Он отметил, что в провинции Албай более 794 тысячи человек были перемещены в более безопасные районы. Также эвакуация затронула 6,6 тысячи человек в провинции Северный Камаринес и ещё 200 тысяч в Южном Камаринесе.

По оценкам синоптиков, тайфун «Ролли» подошёл к побережью Филиппин на расстояние в 370 км. Максимальная скорость ветра в центре стихии достигает 215 км в час, ожидается, что тайфун достигнет побережья Филиппин 1 ноября.

Ранее NEWS.ru писал, что в результате мощного землетрясения близ турецкого побережья в городе Измир 30 октября погибли по меньшей мере 28 человек, не менее 830 жителей получили травмы.