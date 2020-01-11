https://static.news.ru/photo/2c40e9cc-35d4-11ea-9670-fa163e074e61_660.jpg Фото: J.W.Alker/imageBROKER.com/Global Look Press

Два гражданина Индонезии — мужчина и женщина — скончались на борту самолёта авиакомпании Thai Airways. Причина смерти не сообщается.

Самолёт следовал рейсом из Джидды (Саудовская Аравия) в индонезийский аэропорт Сурабая. Из-за недомогания двух пассажиров капитан принял решение совершить вынужденную посадку в международном аэропорту Шри-Ланки Бандаранайке. Однако после приземления пассажиры уже были мертвы, сообщает RNS.

Напомним, Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», следовавший из Тегерана в Киев, разбился рано утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. На борту самолёта было 176 человек. Представитель спасательной службы аэропорта имени Имама Хомейни Хуссейн Куливанд сообщил, что в авиакатастрофе никто не выжил. Позднее правительство Ирана сообщило о том, что пассажирский лайнер «Международных авиалиний Украины» был сбит «непреднамеренно», писал NEWS.ru.