https://static.news.ru/photo/869e70da-4441-11ea-b08a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zhang Long/Xinhua/Global Look Press

Власти Китая мобилизовали более 60 тысяч медицинских работников для борьбы в новым коронавирусом. Также оказывают поддержку ещё 42 группы медиков из других регионов.

Мэр города Чжоу Сяньван рассказал, что в ликвидации эпидемии принимают участие около 4,6 тысяч санитаров и докторов, добровольно прибывших из других городов и провинций. Мэр также выразил «искреннюю благодарность и уважение врачам, которые стоят в первых рядах, оказывая противодействие коронавирусу», сообщает ТАСС.

По последним данным, число заболевших в Китае пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, превысило 9,8 тыс. человек, погибли 213 жителей. Эпидемия коронавируса 2019-nCoV началась в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, а в конце января ВОЗ признала её чрезвычайной ситуацией планетарного масштаба, писал NEWS.ru.