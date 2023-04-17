Балийцы с ошибками обратились с билбордов к россиянам-нарушителям На Бали появились билборды, предупреждающие туристов о запрете на работу

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Отделение Министерства юстиции и прав человека на Бали установило вдоль дорог рекламные щиты с обращением на русском и английском языках, в котором говорится о запрете для туристов работать в Индонезии, пишет издание Kompas. По словам руководителя отдела коммуникации иммиграционного бюро в аэропорту Денпасара Путу Сухендра Треснадиты, иностранные туристы не допускаются к работе в Индонезии, в противном случае будет принято решение о депортации.

Мы приветствуем всех иностранных туристов на Бали. Как туристам вам запрещена работа на какую-либо работу в Индонезии. Любой иностранный гражданин, проявляющий неуважение или нарушающий действующее законодательство в Индонезии, будет депортирован, ему запретят въезд, — написано на рекламном щите.

Ранее совместная группа иммиграционного бюро Денпасара и балийского отдела Министерства юстиции и прав человека Индонезии вечером 15 апреля провела внезапную инспекцию комплекса апартаментов PARQ Ubud, который также известен как «русская деревня». В рамках операции было задействовано 24 человека и были проверены около 90 апартаментов. Глава иммиграционного бюро Теди Риянди указал, что иммиграционная служба не нацеливалась специально на «русскую деревню» и контролирует всех иностранцев в районе Денпасара.