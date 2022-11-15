На Бали арестовали женщину, пытавшуюся помешать проезду кортежа Байдена

Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Президент США Джо Байден

Полиция арестовала на Бали женщину, пытавшуюся помешать проезду кортежа президента США Джо Байдена, который направлялся на саммит G20, пишет Kompas. Женщина проводила одиночный пикет, развернув плакат «Остановите войну. Права человека. Мир», когда по улице проехал кортеж.

Опрометчивые действия не увенчались успехом, их пресекла полиция, — сообщает издание.

Ранее стало известно, что Байден прибыл с опозданием на полчаса к месту проведения саммита G20. Без него не начинали заседание, которое должно было стартовать в 09:30 по местному времени.

На прошлой неделе президент США опоздал на открытие Восточноазиатского саммита в Пномпене. Журналисты отметили, что кортеж Байдена сопровождал автомобиль скорой помощи.