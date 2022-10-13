Мятущийся медведь, затаившийся дракон: КНР поддерживает РФ, но осторожно В ТПП РФ прошел российско-китайский деловой форум, прояснивший взаимоотношения Москвы и Пекина

Фото: ТПП РФ

В Торгово-промышленной палате (ТПП) РФ в Москве состоялся деловой форум «Российско-китайское торгово-экономическое сотрудничество. Задачи и перспективы — 2022». Еще год назад подобные мероприятия проходили десятками, но в нынешней ситуации каждая международная встреча привлекает внимание. Тем более с представителями до сих пор закрытого на ковид Китая, основного торгового партнера России. По итогам мероприятия стало понятно, что с китайцами все не так просто, но и не безнадежно.

Как известно, в настоящее время в российских соцсетях в отношении Китая существует два основных нарратива. Один — с верой в нерушимую дружбу Москвы и Пекина назло «коллективному Западу», другой — о том, что Китай уже не видит перспектив партнерства с РФ, более того, готов превратить Россию в колонию. Но, как показала встреча в ТПП РФ, обе этих точки зрения весьма далеки от реального положения вещей.

После того как зачитали приветствия от главы Российско-китайского делового совета (РКДС) Геннадия Тимченко, посла КНР в РФ Чжана Ханьхуэя, лидера КПРФ Геннадия Зюганова и других, состоялась сессия, посвященная российско-китайскому торгово-экономическому сотрудничеству. И вот на этой сессии была очень заметна разница в комплиментарном подходе российской стороны и сдержанном — китайской.

Например, исполнительный директор РКДС Евгений Маркин заявил, обращаясь к китайским представителям:

Спасибо, что не оставили нашу страну в момент опасности. Нам нужна помощь, нужны поставки... Цель США — это Китай, и сегодня Россия защищает Китай от фашизма и нацизма... Если мы не сделаем твердый и дерзкий шаг, завтра будет поздно, — говорил он в своем выступлении.

На контрасте очень сдержанно звучало выступление генпредставителя CCPIT (Китайской палаты международной торговли — примерный аналог ТПП в КНР) в России Гао Ци.

Мы на новом этапе взаимодействия, — отметил Гао Ци. — Сегодня международная ситуация сложная, стоят большие вызовы. И хотя основа наших отношений очень прочная, но проблемы есть. Если она продолжится, надо это как-то решать... Но будем больше проводить мероприятий в интерактивном режиме.

Фото: ТПП РФ

В таком духе были и другие выступления. Российские представители выступали с разными идеями, например, о создании новой межбанковской системы передачи информации SWIFT, говорили, что нужно как-то облегчить открытие счетов в китайских банках для российских компаний, о том, что надо привлекать к работе между двумя странами китайско-российско-индийский Азиатский банк инфраструктурных инвестиций. В ответ китайские участники мероприятия кивали головами, но отвечали куда более общими фразами, что время сейчас непростое, но, конечно, каждый должен приложить все усилия, чтобы преодолеть трудности.

NEWS.ru поговорил с экспертами, пытаясь понять, что происходит.

Ничего страшного, на высоком уровне, на уровне правительства Китай поддерживает Россию, — объяснил исполнительный директор «Евраз Технолоджи Групп» и эксперт по развитию бизнеса Ху Епин. — Другое дело, что в китайском обществе есть разные мнения на этот счет. Китайский бизнес тесно связан с Западом, он должен заботиться о своих интересах, и это усложняет отношения с Россией на нынешнем этапе. Но мы сейчас потихоньку налаживаем отношения с РФ. Китаю нужен российский рынок. Однако надо все взвесить и просчитать. Необходимо понять, как правильно интегрироваться в российский рынок в новых условиях.

Доктор Ху так же отметил, что «Россия всегда была ориентирована на Запад и быстрый разворот на Восток сейчас дается ей непросто». Плюс, по его словам, мешает все же то, что население двух стран мало знает друг о друге.

В Китае что знают о России? Мощное оружие, холодно, Путин. А в России о Китае? Много населения, дешевые некачественные товары. Понятно, что такие расхожие представления далеки от истины и надо менять восприятие, но это небыстрый процесс, однако необходимый, — подчеркнул эксперт.

По сравнению с ним взгляд с российской стороны выглядит куда оптимистичнее.

Сдержанность — нормальное поведение китайских партнеров, — рассказал NEWS.ru заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы Сергей Санакоев. — В настоящее время мы усиливаем деловые контакты. Китайцы прекрасно понимают, что они — следующие в идущем сейчас глобальном столкновении с Западом, поэтому они спрашивают у российской стороны, чем могут помочь. Китай готов оказывать России практически любые поставки, а если чего-то он не поставляет, то это потому, что российская сторона об этом не просит.

Также, по словам Санакоева, «Китай уже не в том возрасте, чтобы бояться США».

То же самое, по его мнению, можно сказать и, например, о сложностях с открытием корсчетов российского бизнеса в Китае. Санакоев напомнил, что в 2014 году, после присоединения Крыма к РФ уже были подобные сложности, но тогда Пекин дал распоряжение китайским банкам и компаниям сделать отношения с Россией более партнерскими.