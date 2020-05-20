Мужчину приговорили к смертной казни по звонку в Zoom

https://static.news.ru/photo/75747976-9a68-11ea-b482-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jeremy Graham/Global Look Press

В Сингапуре смертный приговор вынесли по звонку в сервисе видеоконференций Zoom. Это первый для азиатского города-государства случай, когда человека приговорили к высшей мере наказания дистанционно.

Согласно судебным документам, в 2011 году гражданин Малайзии Пунитхан Генасан стал участником героиновой сделки. Адвокат осуждённого Питер Фернандо заявил, что его клиент намерен обжаловать приговор, передаёт Reuters.

В целях безопасности всех участников процесса слушание дела проводилось посредством видеоконференции, — заявил пресс-секретарь Верховного суда Сингапура.

Ранее NEWS.ru писал, что компания Zoom ограничила регистрацию новых пользователей в материковой части КНР. Доступ к сервису видеоконференций могут получить лишь корпоративные клиенты, которые регистрируются через уполномоченных торговых представителей.