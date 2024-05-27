Мужчина вскрыл серпом живот беременной жены, чтобы выиграть в споре News9Live: в Индии муж вскрыл живот беременной жены, чтобы узнать пол ребенка

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В Индии приговорили к пожизненному заключению мужчину, который напал на жену и вскрыл ей серпом живот во время скандала о поле будущего ребенка, сообщает News9Live. Несмотря на тяжелые повреждения желудка, кишечника и детородных органов, женщина сумела выскочить из дома, где ее увидел брат. Он и отвез ее в больницу.

У Панна Лала и Аниты из города Бадаюн за 22 года супружеской жизни родилось пять дочерей. Мужчина хотел сына и винил жену в том, что она до сих пор не родила мальчика. Он несколько месяцев давил на женщину, пока не схватился за серп. В больницы врачи спасли жизнь женщины, но ребенка спасти не удалось. Это, как уточняется, был как раз мальчик.

Ранее в селе Бобриково Луганской Народной Республики местный житель убил топором свою возлюбленную и двух детей. Очевидцы нашли труп женщины в реке Нагольной 19 мая. Они вызвали на место правоохранителей, после чего по горячим следам задержали подозреваемого — 30-летнего сожителя погибшей. Он признался, что накануне поссорился с ней, взял топор и нанес женщине четыре удара по затылку. Затем расправился с годовалым мальчиком и трехлетней девочкой.

До этого житель Новотроицка Оренбургской области, который убил и расчленил свою девушку, умер спустя три дня после задержания. По имеющимся данным, 40-летнего мужчину должны были заключить под стражу. В качестве причины смерти указывается болезнь.