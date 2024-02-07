Мужчина в туалете детсада изнасиловал четырехлетнюю девочку и велел молчать Mid-Day: в Индии арестовали работника детсада за изнасилование девочки в туалете

В индийском городе Мумбаи работник детского сада изнасиловал четырехлетнюю девочку и стал фигурантом нескольких уголовных дел, пишет издание Mid-Day. 40-летний мужчина после содеянного приказал ребенку молчать, угрожая расправой.

Свидетелем преступления стала воспитатель, которая зашла в уборную, услышав крики ребенка о помощи. Женщина отправила девочку домой, при этом ни она, на руководство детского учреждения родителям пострадавшей ничего не сообщили.

Девочка дома пожаловалась на боли и рассказала о произошедшем. Родители обратились в полицию, мужчину арестовали и обвинили по нескольким статьям о сексуальном насилии. Сотни жителей Мумбаи вышли на улицы, требуя расправы над педофилом.

Ранее в Кемеровской области многодетного отца заподозрили в сексуальном насилии над тремя дочерьми. Неоднократно судимый мужчина является отцом еще пятерых сыновей.

В Якутии 52-летний местный житель предстанет перед судом за надругательство над семилетней внучкой. Ребенок смог рассказать матери о случившемся только спустя три года. Случай произошел в 2020 году, когда фигурант предложил ребенку прогуляться. Он отвез девочку в отдаленную местность и изнасиловал. После этого мужчина пригрозил школьнице, чтобы она не рассказывала о случившемся родственникам.

Семья обратилась в правоохранительные органы, насильника задержали. Выяснилось, что он уже был судим за аналогичное преступление. Мужчина утверждает, что не совершал насильственных действий, а девочка все выдумала. Прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении задержанного.